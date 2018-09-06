Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Швейцарии

6 сентября 2018 17:52 (UTC+04:00)

Чрезвычайный и полномочный Посол Узбекистана в Швейцарии с резиденцией в Берлине Набижона Касимова вручил свои верительные грамоты президенту Швейцарии Алану Берсе. Об этом сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Германии, передает Uzdaily.

Во время церемонии в Берне, стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-швейцарских отношений.

Президент Швейцарии отметил, что Швейцария заинтересована в укреплении многопланового диалога с Узбекистаном и развитии сотрудничества.

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