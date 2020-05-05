Узбекистан провел переговоры со специальным послаником ЕС по Афганистану

БАКУ/Trend/ - Состоялся телефонный разговор специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева со специальным посланником Европейского союза по Афганистану Роландом Кобия, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.



Состоялся обстоятельный обмен мнениями по нынешней ситуации в Афганистане, усилиям международного сообщества по скорейшему запуску мирных внутренних переговоров, а также оказанию содействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране.

Принимая во внимание важность мирного разрешения афганской проблемы, стороны отметили необходимость консолидации усилий стран региона в этом направлении.

В начале апреля лидеры Афганистана договорились о формировании инклюзивной переговорной команды, как решающего шага на пути к мирному урегулированию внутриполитического кризиса в стране.

Как известно, президент Афганистана Ашраф Гани и его политический конкурент Абдулла Абдулла достигли договоренности по вопросу формирования единой делегации на переговорах с движением "Талибан", которые изначально были запланированы на 10 марта, но не состоялись. Новая дата встречи пока не определена.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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