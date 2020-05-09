С 2020/21 учебного года в Ташкенте откроется Британский университет менеджмента, который получит статус негосударственного вуза, сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции Узбекистана.

Обучение студентов будет вестись по пяти направлениям: «Управление проектами», «Логистика и управление цепочками поставок», «Предпринимательство и инновации», «Международная электронная коммерция» и «Цифровая экономика». Предполагается преподавание только на английском языке. Обучение будет платным.

Основной задачей университета является подготовка квалифицированных специалистов с учетом потребностей реального сектора экономики Узбекистана. Выпускникам будут выдавать стандартные дипломы, которые признаются в республике в качестве документов о высшем образовании.

В апреле сообщалось об открытии первого в Узбекистане частного предпринимательского вуза – TEAM University. Университет, который займется подготовкой специалистов в сфере бизнеса и управления, является проектом компании Business School HUMO Campus. Прием первых студентов начнется летом этого года. Обучение будет происходить на узбекском, английском и других языках в очной, заочной и вечерней форме.