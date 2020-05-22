США выделили Узбекистану дополнительно 3 миллиона долларов для борьбы с COVID-19

В рамках комплексных мер по борьбе с пандемией COVID-19 правительство США объявило о выделении Узбекистану дополнительной суммы в размере трех миллионов долларов через Агентство США по международному развитию (USAID), сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Таким образом, общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с COVID-19 достигнет 5,92 миллиона долларов, из которых USAID предоставило приблизительно 3,8 миллиона долларов.

Агентство США по международному развитию будет использовать эти дополнительные средства для дальнейшего укрепления потенциала лабораторий и работников здравоохранения для борьбы с СOVID-19 и контроля его распространения.

"Этим и ранее объявленным финансированием правительство США поддерживает усилия Узбекистана по борьбе с пандемией COVID-19, предоставляя консультации и техническую помощь для предотвращения распространения инфекций в медицинских и диагностических учреждениях", – сообщили в посольстве США.

Программы USAID в Узбекистане также помогают подготовить лабораторные системы для широкомасштабного тестирования и улучшить лечение зараженных пациентов. Кроме того, они способствуют взаимодействию с местными сообществами, предоставляя точную информацию уязвимым группам населения, чтобы помочь остановить распространение COVID-19 и предотвратить распространение дезинформации.