В Узбекистане увеличивается количество наличной валюты, которую можно вывозить за границу
Правительство Узбекистана увеличивает количество наличной валюты, которую можно свободно вывозить за границу, сообщает Trend со ссылкой на Министерство Юстиции Узбекистана.
Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана от 10 августа 2020 года.
Согласно внесенным изменениям, ввозимая и вывозимая физическими лицами наличная валюта Узбекистана и (или) наличная иностранная валюта свыше, эквивалентной 70 миллионам сум ($6,815), подлежит декларированию (в настоящее время $2,000).
Кроме того, наличные валютные средства в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 100 миллиона сум ($9,735), вывозятся физическими лицами за пределы Узбекистана без ограничений, с соблюдением правил таможенного контроля (в настоящее время $5,000).
Указанное постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года.