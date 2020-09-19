На газоконденсатном месторождении «Шуртан» началась промышленная добыча природного газа и газового конденсата
БАКУ/Trend/ - На скважине №329 месторождения «Шуртан» Шуртанского нефтегазодобывающего управления АО «Узбекнефтегаз» после завершения бурения установлен фильтр в интервале 3050-2863 метров, сообщает Trend со ссылкой на UZ DAILY.
По оперативным данным, после освоения скважины получен промышленный приток газа с суточным дебитом 80 тыс. метр кубов и 2 тонны газового конденсата.
В настоящее время ведутся работы по обустройству скважины и подключению ее к газовому коллектору.
На газоконденсатном месторождении «Шуртан» началась промышленная добыча природного газа и газового конденсата
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