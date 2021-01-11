Узбекистан продлил запрет на выполнение рейсов из Великобритании и ряда других стран еще на три недели

Узбекистан 11 января 2021 21:36 (UTC+04:00)
Узбекистан продлил запрет на выполнение рейсов из Великобритании и ряда других стран еще на три недели

Узбекистан продлил запрет на выполнение рейсов из Великобритании и ряда других стран до 1 февраля, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Напомним, что Узбекистан с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года закрыл воздушное сообщение (въездные, выездные и транзитные рейсы) с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР из-за вспышки коронавируса в этих странах.

Иностранным гражданам, находившимся в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР, в течение последних 14 дней, не разрешено въезжать в Узбекистан в течение всего этого срока.

Граждане Узбекистана, которые будут прибывать в Узбекистан через третьи страны, и находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин в отеле или специальном карантинном комплексе.

Эти ограничения будут постепенно сниматься по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.

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