Венгрия заинтересована в поддержке развития птицеводства в Узбекистане

Узбекистан и Венгрия обменялись мнениями о создании и развитии системы племенного птицеводства в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на посольство Узбекистана в Венгрии.

Посол Узбекистана Абат Файзуллаев провел встречу с вице-президентом Венгерской сельскохозяйственной палаты, президентом Ассоциации венгерских переработчиков мяса и Федерации пищевой промышленности страны Тамашем Эдером в целях обсуждения вопросов расширения сотрудничества, привлечения инвестиций и трансфера венгерских технологических процессов в сферу птицеводства в Узбекистане.

В ходе переговоров венгерской стороне представлена подробная информация о текущем состоянии развития птицеводческой индустрии в Узбекистане и создаваемых условиях со стороны государства для развития данного важного направления и в целом улучшения деловой среды и инвестиционной привлекательности.

До собеседника также доведена основная суть и содержание подписанного главой государства 14 июня постановления «О дополнительных мерах, направленных на развитие птицеводства и укрепление кормовой базы отрасли», а также 8 июня указа «О мерах по обеспечению равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и превращению их в рыночный актив».

Тамаш Эдер с удовлетворением отметил растущую динамику венгеро-узбекского сотрудничества в экономической сфере, в частности в области пищевой промышленности, агропромышленности, животноводства и птицеводства с применением передового опыта Венгрии.

Венгерская сторона дала высокую оценку мерам, предпринимаемым в Узбекистане по развитию птицеводства. Тамаш Эдер признал, что практическая помощь, оказываемая государством данному сектору, включая недавнее решение о субсидировании отрасли, непременно приведет к дальнейшему развитию данного сектора. Им выражена заинтересованность в поддержке планов и перспектив развития птицеводческой отрасли Узбекистана, являющегося ключевым государством в регионе и имеющего огромный рынок и большой экспортный потенциал.

Как отметил Тамаш Эдер, вопрос выделения земли является одним из важных факторов при привлечении в страну новых инвесторов, и в этой связи, принятие указа в данном направлении является своевременной, эффективной и отвечающей всем требованиям рынка мерой.

В ходе переговоров отмечено наличие огромных незадействованных возможностей для сотрудничества. Достигнута договоренность о проведении в скором времени презентации для всех компаний-членов Венгерской сельскохозяйственной палаты в целях привлечения их инвестиций в птицеводческую отрасль Узбекистана. Обговорены вопросы по организации в ближайшее время визита делегации Палаты в нашу страну.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам создания и развития системы племенного птицеводства, строительства селекционно-генетических центров по разведению птицы мясного и яйценосного направлений продуктивности, запуск производственных цепочек и другим.