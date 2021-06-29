Узбекистан планирует увеличить производство меди более чем в два раза

Узбекистан 29 июня 2021 09:30 (UTC+04:00)
Узбекистан планирует увеличить производство меди более чем в два раза

В Узбекистане будет создан кластер медной промышленности. Это позволит увеличить производство меди более чем в два раза, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 июня провел совещание по вопросам дальнейшего развития производства меди и создания промышленного кластера.

За последние 5 лет объем производства меди в стране увеличился почти в 1,5 раза и в 2020 году достиг 148 тысяч тонн. Но работа по производству продукции с высокой добавленной стоимостью недостаточна. В частности, около 60 процентов меди экспортируется в виде сырья.

По оценкам международных экспертов, ожидается, что к 2030 году мировой спрос на медь вырастет на 40 процентов в силу роста производства электромобилей, электротехники и освоения возобновляемых источников энергии.

Доходы от продажи меди в настоящее время составляют 2,5 миллиарда долларов. При увеличении производства меди до 400 тысяч тонн в ближайшие 5 лет этот показатель, учитывая смежные отрасли, может достичь 7-8 миллиардов долларов.

Мирзиёев поручил сформировать группу квалифицированных специалистов и изучить зарубежный опыт организации кластера медной промышленности, определить стратегические направления развития геологии и горно-металлургической отрасли с привлечением международных компаний.

Президент также подчеркнул важность разработки пятилетней программы расширения геологоразведочных работ на цветные и редкие металлы. Поставлена задача создать современный проектный институт с привлечением ведущих международных компаний для развития проектных и инжиниринговых услуг в этой области.

Кроме того, добавил президент, в нашей стране необходимо наладить производство и обслуживание горного оборудования и инструментов. Указано, что отдельные виды деятельности на комбинатах, такие как автотранспортные услуги, цифровизация, могут быть переданы частному сектору на основе кооперации и аутсорсинга.

Необходимо расширять производство такой продукции с высокой добавленной стоимостью, как металлические сплавы, бытовая техника, компьютеры, аккумуляторы, комплектующие электромобилей на предприятиях "Узэлтехсаноат".

"Министерству инновационного развития поручено разработать концепцию развития предприятий отрасли в тесной увязке с исследованиями и прикладными инновациями. Отмечена важность подготовки инженеров-технологов с высшим образованием и рабочих для каждого звена кластера. Подчеркнута важность наладить с этой целью сотрудничество с ведущими зарубежными учебными заведениями", – отметили в пресс-службе главы государства.

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