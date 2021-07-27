США поставят в Узбекистан три миллиона доз вакцины Moderna в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Согласно информации, 29 июля спецрейс из американского штата Алабама в Узбекистан доставит партию вакцины Moderna.

Сообщатся, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение вакцины Moderna для профилактики COVID-19 у лиц в возрасте 18 лет и старше. Курс вакцинации состоит из двух доз с интервалом в один месяц.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Узбекистане началась 1 апреля. На первом этапе были вакцинированы лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники медицинских и образовательных учреждений (школ, детских садов), а также представители правоохранительных органов.

На втором этапе началась вакцинация журналистов, блогеров и работников СМИ, работников общественного транспорта (метро, ​​железная дорога, сотрудники аэропортов), студентов, обучающихся за рубежом, трудовых мигрантов.

Было отмечено, что вакцинация в Узбекистане проводится одновременно тремя препаратами AstraZeneca - двумя дозами, ZF-UZ-VAC2001 - тремя дозами, Sputnik V - двумя дозами.