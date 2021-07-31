В Узбекистане выявлено еще 924 случаая заражения коронавирусом
За минувшие сутки 30 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 129 327 (+924), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
17 - в Бухарской области;
20 - в Навоийской области;
28 - в Сырдарьинской области;
29 - в Кашкадарьинской области;
35 - в Наманганской области;
35 - в Андижанской области;
47 - в Хорезмской области;
89 - в Ферганской области;
94 - в Самаркандской области;
95 - в Республике Каракалпакстан;
98 - в Ташкентской области;
99 - в Джизакской области;
102 - в Сурхандарьинской области;
136 - в Ташкенте.
Кроме того, за минувшие сутки 559 человек заболели пневмонией.
К прискорбию, за сутки 30 июля 2021 года в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 874.
За минувшие сутки 30 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 796 пациентов, из них:
14 - в Бухарской области;
25 - в Кашкадарьинской области;
32 - в Наманганской области;
37 - в Сырдарьинской области;
39 - в Навоийской области;
42 - в Хорезмской области;
50 - в Республике Каракалпакстан;
74 - в Ташкентской области;
75 - в Ферганской области;
95 - в Джизакской области;
100 - в Самаркандской области;
104 - в Сурхандарьинской области;
109 - в Ташкенте.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 123 164 (+796), показатель выздоровления - 95 процентов.