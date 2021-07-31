В Узбекистане выявлено еще 924 случаая заражения коронавирусом

Узбекистан 31 июля 2021 09:30 (UTC+04:00)
В Узбекистане выявлено еще 924 случаая заражения коронавирусом

За минувшие сутки 30 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 129 327 (+924), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

17 - в Бухарской области;

20 - в Навоийской области;

28 - в Сырдарьинской области;

29 - в Кашкадарьинской области;

35 - в Наманганской области;

35 - в Андижанской области;

47 - в Хорезмской области;

89 - в Ферганской области;

94 - в Самаркандской области;

95 - в Республике Каракалпакстан;

98 - в Ташкентской области;

99 - в Джизакской области;

102 - в Сурхандарьинской области;

136 - в Ташкенте.

Кроме того, за минувшие сутки 559 человек заболели пневмонией.

К прискорбию, за сутки 30 июля 2021 года в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 874.

За минувшие сутки 30 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 796 пациентов, из них:

14 - в Бухарской области;

25 - в Кашкадарьинской области;

32 - в Наманганской области;

37 - в Сырдарьинской области;

39 - в Навоийской области;

42 - в Хорезмской области;

50 - в Республике Каракалпакстан;

74 - в Ташкентской области;

75 - в Ферганской области;

95 - в Джизакской области;

100 - в Самаркандской области;

104 - в Сурхандарьинской области;

109 - в Ташкенте.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 123 164 (+796), показатель выздоровления - 95 процентов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
СП в Казахстане закупит запчасти для двигателя
СП в Казахстане закупит запчасти для двигателя
Казахстанское АО закупит инструменты для распределительных газовых хозяйств
Казахстанское АО закупит инструменты для распределительных газовых хозяйств
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту систем водоснабжения
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту систем водоснабжения
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Порты Турции перевалили более 250 тыс. тонн грузов из Албании Турция 10:14
Узбекистан и Япония обменялись мнениями по ситуации в Афганистане Узбекистан 10:13
СП в Казахстане закупит запчасти для двигателя Тендеры 10:12
В Грузии зафиксирован значительный экономический рост Бизнес 10:11
Манат на этой неделе подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10:06
В Баку состоялась торжественная церемония срезки со станка карабахского ковра "Ханлыг" (ФОТО) Культура 10:06
Дезинформация Армении призвана скрыть потери в ее армии от общества - эксперт Политика 10:04
Казахстанское АО закупит инструменты для распределительных газовых хозяйств Тендеры 09:52
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту систем водоснабжения Тендеры 09:48
Илон Маск поддержал разработчика игр Epic Games в споре с Apple США 09:47
Нефтегазовая компания Казахстана закупит аккумуляторы Тендеры 09:44
Ливанский авиаперевозчик начинает полеты в Тбилиси Транспорт 09:37
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 09:37
В Узбекистане выявлено еще 924 случаая заражения коронавирусом Узбекистан 09:30
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 09:28
Консорциум в Туркменистане объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 09:12
Товарооборот между Азербайджаном и Россией меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители - минпромторг РФ Экономика 08:44
Два поезда столкнулись в Бостоне: более 20 пострадавших США 08:29
Британские пловцы с рекордом мира выиграли смешанную комбинированную эстафету Спорт 08:03
В США число госпитализаций с COVID-19 достигло рекордных за пять месяцев показателей США 07:31
Безос перестал быть богатейшим человеком в мире В мире 07:02
Двадцать один новый случай заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио Другие страны 06:35
Побеспокоившая гризли в нацпарке женщина предстанет перед судом в США США 06:12
Байден считает вероятным введение в США новых ограничений из-за пандемии США 05:52
США возобновили ускоренную депортацию нелегальных иммигрантов в Центральную Америку США 05:28
В Telegram появились новые функции ИКТ 05:09
Британские триатлонисты стали первыми олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете Спорт 04:41
Власти США изучают меры по введению принудительной вакцинации США 04:26
Исследование в Аргентине показало безопасность комбинации "Спутника V" с другими вакцинами Другие страны 03:50
Золото Олимпиады принесло американке сотни тысяч подписчиков в Instagram В мире 03:22
Нефтеперерабатывающее предприятие на севере Ирака подверглось ракетной атаке Арабские страны 03:01
Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры с РФ по стратегической стабильности США 02:42
Глава МИД Чехии направляется с визитом в Египет Европа 02:26
Первая группа противопожарного подразделения МЧС Азербайджана прибыла в Турцию (ФОТО) Общество 02:04
Почти 70% избирателей в США поддерживают обязательную вакцинацию США 01:48
Ракета Arianе 5 с двумя телекоммуникационными спутниками стартовала с космодрома в Куру Другие страны 01:29
Семь человек погибли в результате атаки боевиков ИГ на севере Ирака Арабские страны 01:10
Более 250 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими солдатами Израиль 00:51
В Массачусетсе выявили заражение ковидом у 469 человек, 74% из которых ранее были привиты США 00:34
Илон Маск положительно оценил решение властей США по контракту на лунный модуль США 00:17
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе Энергетика 00:01
В США сенаторы проголосовали за начало дебатов по плану развития инфраструктуры страны США 30 июля 23:52
В Азербайджане растет число платежных карт Финансы 30 июля 23:39
На границе Перу и Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,2 Другие страны 30 июля 23:36
Два легкоатлета из Тринидада и Тобаго заразились коронавирусом на Олимпийских играх Другие страны 30 июля 23:25
Amazon получил в Евросоюзе рекордный штраф в $887 млн Европа 30 июля 23:09
Новак заявил, что Россия исполнит сделку ОПЕК+ в июле примерно на 100% Россия 30 июля 23:02
Туркменистан и Кыргызстан обсудили вопросы саммита президентов стран ЦА в "Авазе" Туркменистан 30 июля 22:48
Azercell оказал поддержку своим абонентам в Турции! Экономика 30 июля 22:45
Четыре человека пострадали в результате стрельбы на парковке в Берлине Европа 30 июля 22:23
Казахстан и Индия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ядерной сфере Казахстан 30 июля 22:12
Кыргызстан получит 2,6 млн доз вакцин «AstraZeneca» Кыргызстан 30 июля 22:07
Грузия увеличила импорт цемента из Азербайджана почти вдвое Бизнес 30 июля 22:03
В Конгрессе заявили, что Трамп оказывал давление на Минюст, чтобы отменить итоги выборов США 30 июля 21:59
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции почти наполовину Турция 30 июля 21:50
Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 34 предприятий Азербайджана Экономика 30 июля 21:30
МВД расследует причины одновременного возникновения лесных пожаров - Эрдоган Турция 30 июля 21:21
Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов, направленный на саудовское торговое судно Арабские страны 30 июля 21:18
Вся идеология армян основана на ненависти и создании ложной истории – завотделом Администрации Президента Азербайджана Политика 30 июля 21:16
ЕС начал готовить свою экономику к системным катастрофам из-за изменения климата Европа 30 июля 21:14
Глава МИД встретился с руководителями дипломатических представительств Азербайджана (ФОТО) Политика 30 июля 21:00
В Гадруте проведено совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра при Координационном штабе (ФОТО) Политика 30 июля 20:12
Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией – спикер Милли Меджлиса Политика 30 июля 19:53
Французские журналисты пришли в ужас от вандализма армян в Карабахе (ФОТО) Общество 30 июля 19:08
Азербайджанский PASHA Bank осуществляет модернизацию продуктов и услуг на постоянной основе Финансы 30 июля 18:16
В Центре Гейдара Алиева прошла встреча с победителями конкурса Yüksəliş (ФОТО) Политика 30 июля 18:07
С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты! ИКТ 30 июля 18:05
ТуранБанк оказал поддержку лагерю “YAŞAT” (ФОТО) Экономика 30 июля 18:05
Меморандум о взаимопонимании подписан между Правительством Казахстана и АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстан 30 июля 18:00
Завтрак у Тиффани по-азербайджански, или Горячее танго в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 30 июля 17:58
Курс доллара в Узбекистане на 31 июля Финансы 30 июля 17:55
Обнародован ВВП Грузии за первое полугодие 2021 года Грузия 30 июля 17:55
Лучший подарок на юбилей азербайджанской дзюдоистки на Олимпиаде в Токио (ФОТО) Спорт 30 июля 17:50
ASCO развивает международное сотрудничество в области подготовки профессиональных кадров (ФОТО) Транспорт 30 июля 17:43
Россия и ОАЭ договорились о создании совместной рабочей группы по водородной энергетике Россия 30 июля 17:43
Противопожарные подразделения МЧС Азербайджана вылетают в Турцию самолетом AZAL (ФОТО) Общество 30 июля 17:40
Власти ФРГ распорядились ужесточить правила въезда в страну в условиях пандемии Европа 30 июля 17:38
Проверки Минфина Азербайджана в I полугодии обеспечили возмещение около 27 млн манатов Финансы 30 июля 17:36
PASHA Life объявила финансовые показатели за II квартал 2021 года Экономика 30 июля 17:30
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом сотрудника полиции Общество 30 июля 17:27
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку спецтехники Тендеры 30 июля 17:20
В Азербайджане завершились тренинги с первой группой участников проекта «Моя школа» (ФОТО) Общество 30 июля 17:18
Грузия получит очередную партию вакцины Pfizer Грузия 30 июля 17:18
Злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Париже на €2 млн Европа 30 июля 17:15
Британец и гражданин Румынии погибли при нападении на танкер Mercer Street Европа 30 июля 17:14
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро снизились Израиль 30 июля 17:11
Темпы роста доходов банковского сектора Узбекистана снизились, несмотря на рост чистой прибыли Финансы 30 июля 17:09
Узбекско-корейское СП продлило тендер на приобретение электрошпалоподбоек Тендеры 30 июля 17:08
Нацеленная на победу и развитие экономическая политика – 10 лет Экономика 30 июля 17:07
ЗАО "Бакинский метрополитен" объявило тендер Тендеры 30 июля 17:05
Обнародованы детали генплана города Шуша Общество 30 июля 17:03
Герои и шехиды устами актеров – проект Этибара Гасанзаде "Карабах - это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 30 июля 17:01
Освобожденное село Шураабад Агдамского района (ВИДЕО) Политика 30 июля 16:56
Провокации Армении на границе с Азербайджаном во время Олимпиады противоречат общегуманитарным принципам – эксперт Политика 30 июля 16:55
Каспийские страны объединит «зеленая дипломатия» Политика 30 июля 16:49
В Таджикистане выросли цены на бензин Таджикистан 30 июля 16:46
В Кыргызстане цены на пшеницу за год повысились почти на 40% Кыргызстан 30 июля 16:44
ОАО Holcim Азербайджан провело Ежегодное Общее Собрание Акционеров (ФОТО) Общество 30 июля 16:43
Новак считает адекватным решение ОПЕК+ о наращивании добычи на 0,4 млн б/с в месяц Арабские страны 30 июля 16:33
В Азербайджане названо число раненых военнослужащих, которым назначены соцвыплаты Общество 30 июля 16:22
Все новости