В Узбекистане выявлено еще 924 случаая заражения коронавирусом

За минувшие сутки 30 июля 2021 года количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 129 327 (+924), передает Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

17 - в Бухарской области;

20 - в Навоийской области;

28 - в Сырдарьинской области;

29 - в Кашкадарьинской области;

35 - в Наманганской области;

35 - в Андижанской области;

47 - в Хорезмской области;

89 - в Ферганской области;

94 - в Самаркандской области;

95 - в Республике Каракалпакстан;

98 - в Ташкентской области;

99 - в Джизакской области;

102 - в Сурхандарьинской области;

136 - в Ташкенте.

Кроме того, за минувшие сутки 559 человек заболели пневмонией.

К прискорбию, за сутки 30 июля 2021 года в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 874.

За минувшие сутки 30 июля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 796 пациентов, из них:

14 - в Бухарской области;

25 - в Кашкадарьинской области;

32 - в Наманганской области;

37 - в Сырдарьинской области;

39 - в Навоийской области;

42 - в Хорезмской области;

50 - в Республике Каракалпакстан;

74 - в Ташкентской области;

75 - в Ферганской области;

95 - в Джизакской области;

100 - в Самаркандской области;

104 - в Сурхандарьинской области;

109 - в Ташкенте.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 123 164 (+796), показатель выздоровления - 95 процентов.