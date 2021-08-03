Узбекистан сократил экспорт томатов
Объем экспорта томатов из Узбекистана с января по июнь 2021 года снизился на семь тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.
По данным Госкомстата, Узбекистан за январь-июнь 2021 года экспортировал 69 тыс. тонн помидоров на сумму 50,2 млн долларов США.
Основными странами, в которые Узбекистан экспортировал помидоры за шесть месяцев 2021 года, были:
Россия – 36,2 тыс. тонн
Казахстан – 19,7 тыс. тонн
Кыргызская Республика – 11,0 тыс. тонн
Таджикистан – 1,9 тыс. тонн
Республика Беларусь – 53,6 тонны
США – 20,9 тонны
Афганистан – 12,0 тонн
Украина – 9,1 тонны
ОАЭ – 7,7 тонны
Германия – 0,5 тонны
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