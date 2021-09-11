БАКУ /Trend/ - Американская Epsilon получила приток газа из скважины Эрназар-10 в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

11 сентября т.г. после проведения капитального ремонта с заменой насосно-компрессорных труб на скважине Эрназар-10 получен промышленный приток газа.

12 сентября скважина будет подключена к ГТС для транспортировки газа населению республики. Все работы осуществляются с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических требований.