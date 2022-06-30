Обсуждены перспективы привлечения инвестиций в сферу авиаперевозок в Узбекистане

БАКУ /Trend/- 29 июня текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков провёл встречу с известным турецким экспертом в области гражданской авиации, бывшим председателем Совета директоров «Turkish Airlines» Илькером Айджи, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

С узбекской стороны во встрече также приняло участие руководство Министерства транспорта.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы налаживания сотрудничества в секторе гражданской авиации Узбекистана, имея в виду повышение конкурентоспособности узбекских авиаперевозчиков и привлечение частных инвесторов к реализации проектов в данной сфере.

Турецкой стороной была выражена готовность к оказанию содействия во внедрении передового турецкого опыта в области авиаперевозок и повышения инвестиционной привлекательности данной сферы.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность к практическому сотрудничеству в рамках обсужденных направлений взаимодействия.