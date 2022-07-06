Товарооборот Узбекистана со странами СНГ вырос за год почти на треть

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ вырос на 27,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,4 миллиарда долларов) - до 6,9 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период узбекский экспорт в страны СНГ составил 2,4 миллиарда долларов, а импорт – 4,5 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Узбекистана с другими странами в январе – мае 2022 года вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (9,5 миллиарда долларов) - до 13,6 миллиарда долларов.

В январе - мае 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана в целом вырос на 37,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,9 миллиарда долларов) - до 20,5 миллиарда долларов.

Twitter: @NatavanRzayeva5