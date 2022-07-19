В Узбекистане определены дополнительные возможности для увеличения производства продовольственной продукции

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 18 июля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам увеличения производства продовольственной продукции и повышения доходов населения, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В мире усиливаются риски продовольственной безопасности. Ограничения на экспорт и разрыв транспортно-логистических цепочек усугубляют проблему. Согласно анализу, в этом году ожидается рост цен на продукты питания в мире не менее чем на 20 процентов.

В Узбекистане 40-50 процентов расходов населения приходятся на продукты питания. Поэтому принимаются меры по смягчению влияния роста цен на жизнь населения за счет увеличения производства.

В частности, с начала года населению выделено 80 тысяч гектаров посевных земель, высвобожденных после сокращения хлопковых и зерновых площадей. Налажена инфраструктура «Томорка хизмати» для обеспечения населения семенами, рассадой и удобрениями. Только в этом году на выращивание сельскохозяйственных культур на приусадебных землях предоставлено 400 миллиардов сумов льготных кредитов.

В результате таких возможностей производство увеличивается, а цены нормализуются. За последний месяц стоимость помидоров на внутреннем рынке снизилась в 3 раза, огурцов - на 10 процентов, картофеля - на 30 процентов, моркови - на 15 процентов. Кроме того, за 6 месяцев экспортировано 821 тысяча тонн фруктов и овощей, что на 102 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.

Важно и то, что на выделенных землях была обеспечена занятость 785 тысяч человек.

Глава государства определил новые возможности на основе предложений населения. Отмечалось, что до конца года населению будет выделено еще 20 тысяч гектаров, а в следующем году - 100 тысяч гектаров посевных земель. Общая площадь наделов достигнет 200 тысяч гектаров.

В целях помощи населению в производстве и реализации продукции даны поручения по доставке в районы высокоурожайных семян и саженцев, установке небольших морозильников, увеличении количества теплиц.

Сегодня жители 64 районов выращивают на своих приусадебных землях 3 урожая в год. При хорошем урожае одна семья может заработать до 60-100 миллионов сумов.

Глава государства подчеркнул, что такую работу следует стимулировать и в других районах.

В частности, решено увеличить размер субсидии на сооружение крупных колодцев в районах с затрудненным водоснабжением до 150 миллионов сумов. На небольшие скважины будет предоставляться субсидия в размере 100 тысяч сумов за каждый метр глубины колодца после 5 метров в Каракалпакстане, и более 10 метров в других регионах.

Гидрогеологические заключения по бурению скважин будут предоставляться бесплатно до 2025 года. Субсидии на внедрение водосберегающих технологий решено распространить и на фермерские хозяйства.