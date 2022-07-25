В Ташкенте состоится конференция «Афганистан: безопасность и экономическое развитие»

25-26 июля в городе Ташкенте по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева состоится международная конференция «Афганистан: безопасность и экономическое развитие».

Впервые в Ташкенте на одной площадке соберутся специальные представители по Афганистану более 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, непосредственно вовлечённых в афганское урегулирование, главы и специалисты десятка международных и региональных организаций, в том числе ООН, Евросоюза, Продовольственной и сельскохозяйственной организаций Объединённых Наций (ФАО), Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, а также делегация Временного правительства Афганистана.

Наряду с этим в работе форума примут участие отечественные эксперты, учёные и исследователи, руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии. В частности, среди приглашённых «мозговых центров» такие структуры, как “Observer Research Foundation”, Институт оборонных исследований и анализа (Индия), Центр глобальных и стратегических исследований, Исламабадский институт политических исследований (Пакистан), Институт изучения Центральной Азии и Кавказа имени Джонса Хопкинса (США), институты стратегических исследований при президентах стран Центральной Азии и другие.

Новый формат нацелен на создание условий для конструктивного обсуждения и выработки согласованных подходов по выстраиванию прагматичного диалога с новыми властями Афганистана, целью которого будут вопросы выполнения Временным правительством Афганистана ключевых требований международного сообщества, в частности по недопущению превращения афганской земли в источник перманентных угроз интересам безопасности стран-соседей и других государств мира, а также по формированию правительства на основе широкого представительства, обеспечению прав и свобод человека, особенно женщин и всех этноконфессиональных групп, в качестве основополагающего условия завершения процесса общенационального примирения в Афганистане.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы социально-экономического восстановления Афганистана, реализации инфраструктурных, гуманитарных проектов, призванных принести долгожданный мир нынешнему и будущим поколениям афганского народа.

Так, на полях конференции состоятся два параллельных сайд ивента на тему: 1) «Гуманитарное развитие – путь в мирное будущее Афганистана»; 2) «Восстановление экономики – основа прочного мира в Афганистане». В рамках данных мероприятий будут презентованы гуманитарные и инфраструктурные проекты, в том числе:

– проект строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар»;

– проект прокладки линии электропередачи «Сурхон – Пули-Хумри»;

– деятельность международного Многофункционального транспортно-логистического хаба по оказанию гуманитарной помощи;

– деятельность Образовательного центра по обучению афганских граждан в городе Термезе.

В целом, предстоящая конференция является составной частью системных усилий Узбекистана по обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии и превращению Афганистана в мирную, процветающую, свободную от терроризма и войн страну.

Важным итогом форума станет воплощение в жизнь принятой 11 июля текущего года по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией, в которой подчёркивается ключевое значение Афганистана для международного мира, безопасности и устойчивого развития.