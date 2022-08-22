Обнародован прогресс по проекту модернизации Ферганского НПЗ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекская компания "Sanoat Energetika Guruhi" (SEG) обнародовала текущий прогресс по проекту модернизации Ферганского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщили Trend в компании, на сегодня в рамках EPC-контракта по части проектирования выполнены 16,9 процента работ, по поставке оборудования – 15,12 процента, по строительству (котельная, площадка №1 - земельные работы, заливка подбетонных оснований) в рамках модернизации - 19,8 процента.

В компании отметили, что текущие производственные мощности завода составляют 4,5 миллиона тонн нефти, а загруженность - не более 1 миллиона тонн. После модернизации планируется повысить загруженность до 2 миллионов тонн, в том числе за счет введения в производственную линейку новых видов продукции.

Также было отмечено, что всего на модернизацию завода были привлечены 389 миллионов долларов.

"После модернизации завода мы планируем выпускать такие виды продукции, как газообразный водород, автомобильные бензины класса "Евро 5", авиационное топливо для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1, дизельное топливо класса "Евро 5", базовые масла, моторные масла, трансмиссионное масло, индустриальные масла", - говорится в сообщении.

Напомним, что в текущем году SEG приобрела 100 процентов доли Ферганского нефтеперерабатывающего завода. Компания намерена модернизировать завод и удвоить его производственную мощность в течение ближайших двух лет.