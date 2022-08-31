Промпроизводство в Узбекистане выросло за год более чем на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2022 года промышленное производство в Узбекистане выросло на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (233,7 триллиона сумов, или 21,4 миллиарда долларов) - до 293 триллиона сумов (26,8 миллиарда долларов), передает в среду Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, производство в горнодобывающей промышленности Узбекистана в указанный период составило 22,5 триллиона сумов (2 миллиарда долларов), увеличившись на 25,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (28,2 триллиона сумов, или 2,6 миллиарда долларов).

В январе – июле 2022 года производство в обрабатывающей промышленности Узбекистана выросло на 25,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (192,8 триллиона сумов, или 17,6 миллиарда долларов) - до 242,7 триллиона сумов (22,2 миллиарда долларов).

Производство в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и воздушного кондиционирования в указанный период достигло 20,6 триллиона сумов (1,8 миллиарда долларов).

Официальный курс на 17 августа составляет 10 970,01 сумов/1$.

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