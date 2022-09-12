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Названы производственные показатели металлообрабатывающих предприятий Узбекистана

Узбекистан Материалы 12 сентября 2022 09:02 (UTC +04:00)
Названы производственные показатели металлообрабатывающих предприятий Узбекистана

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Обнародованы данные о производстве продукции предприятиями металлообрабатывающей промышленности Узбекистана по итогам января-июля 2022 года, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

Сообщается, что в отчетный период металлообрабатывающие предприятия страны произвели продукции на сумму 7,48 триллиона сумов (683,3 миллиона долларов США). Индекс физического объема по сравнению с первыми семью месяцами 2021 года составил 108,4 процента.

Наибольший удельный вес в отрасли добычи металлических руд в январе-июле нынешнего года пришелся на долю Навоийской области - 6,29 триллиона сумов, или 574,5 миллиона долларов США (84,1 процента).

Отметим, что Узбекистан богат минеральными ресурсами и драгоценными металлами, включая золото, медь, свинец, молибден, серебро, вольфрам и цинк.

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