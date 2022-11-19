ЕЭК ООН окажет поддержку Узбекистану по улучшению дорожного движения

БАКУ /Trend/ - Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) поддержит реализацию ряда проектов в рамках Обзора показателей безопасности дорожного движения Узбекистана (RSPR), сказал Trend в субботу руководитель информационной службы ЕЭК ООН Жан Родригес.

"RSPR, осуществляемый в настоящее время ЕЭК ООН в сотрудничестве с Представительством ЮНИСЕФ в Узбекистане, приведет к ряду рекомендаций по улучшению ситуации с дорожным движением в стране. Эти рекомендации будут обсуждены с узбекскими министерствами и заинтересованными сторонами в области безопасности дорожного движения, и будет реализовано несколько мероприятий по развитию потенциала по наиболее актуальным темам. Результатом станет ряд проектных предложений для дальнейшей реализации этих рекомендаций", — сказал Родригес.

По его словам, окончательный отчет RSPR в Узбекистане ожидается к середине 2023 года.

"RSPR будет охватывать все ключевые области деятельности (законодательство, образование, технологии) национальной системы безопасности дорожного движения. Возможные действия, национальная координация, международная поддержка и применение соответствующих правовых инструментов ООН, связанных с безопасностью дорожного движения, будут указаны в рекомендациях RSPR (например, ограничение скорости в городских районах должно быть установлено на уровне 50 км/ч, обязательное использование ремней безопасности для детей и т. д.)", — добавил он.

По словам Родригеса, ЕЭК ООН также занимается региональным сотрудничеством по внутреннему транспорту с Узбекистаном в рамках Специальной программы сотрудничества ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА) в Тематической рабочей группе по устойчивому транспорту, транзиту и связности, которая фокусируется на разработке новых и расширении существующих автомобильных, железнодорожных и внутренних водных путей в регионе, а также осуществлении Программы действий, вытекающей из Алматинской декларации развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.