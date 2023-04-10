В Узбекистане скорость доступа к интернету выросла в 28 раз

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане по итогам 2017-2022 годов скорость доступа к интернету выросла в 28 раз до 1,8 тысячи Гбит/c, передает Trend со ссылкой на Институт прогнозирования и макроэкономических исследований Узбекистана (ИПМИ).

Сообщается, что в отчетный период стоимость тарифов на интернет для провайдеров снизилась в 30 раз, в частности с 90 долларов США в 2017 году до 3 долларов в 2022 году.

Согласно анализу, общая протяжённость оптико-волоконных линий связи увеличилась в семь раз, с 24,5 тысячи километров в 2017 году до 170 тысяч километров в 2022 году, а количество базовых станций мобильной связи выросло почти в 3 раза, составив 54 тысячи в прошлом году.

Кроме того, в указанный период с 34,5 процента до 75 процентов выросла доля населения страны имеющего доступ к интернету, а доля абонентов сетей сотовой подвижной связи выросла с 70 процентов до 86 процентов за 2017-2022 года, отмечается в отчете ИПМИ.

Отметим, что дальнейшее увеличения цифровой инфраструктуры Узбекистана будет способствовать качественному экономическому росту, улучшению возможностей для бизнеса, а также расширению доступа населения к услугам, образованию и занятости.