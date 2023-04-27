Названы сроки запуска совместного инвестфонда между Узбекистаном и Венгрией

ТАШКЕНТ /Trend/ - Совместный инвестиционный узбекско-венгерский фонд начнет свою работу в третьем квартале текущего года.

Как передает корреспондент Trend, об этом в ходе пленарной сессии второго Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF-2023) сказал министр экономического развития Венгрии Мартон Надь.

«Правительство Венгрии вложило в развитие этого фонда 200 миллионов долларов. Предварительные переговоры по запуску его работы уже идут», - сказал министр.

По его словам, вскоре венгерские банки также подпишут соглашение с министерством финансов Узбекистана.

Мартон Надь отметил успешное экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Венгрии и подчеркнул, что запуск прямого авиарейса между Ташкентом и Будапештом, который запланирован на вторую половину 2023 года, поспособствует дальнейшему укреплению отношений.