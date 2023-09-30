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Делегация Центробанка Узбекистана провела переговоры с инвестиционным банком ICBC Standard

Узбекистан Материалы 30 сентября 2023 05:24 (UTC +04:00)
Делегация Центробанка Узбекистана провела переговоры с инвестиционным банком ICBC Standard

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Делегация Центрального банка Узбекистана встретилась в Лондоне с представителями инвестиционного банка ICBC Standard для обсуждения мер, направленных на развитие финансовой инфраструктуры Узбекистана и улучшение нормативной базы в соответствии с мировыми стандартами, передает Trend.

Согласно информации, эксперты из инвестиционного банка ICBC Standard подчеркнули важность установления партнерских отношений с международными депозитариями, интеграции локальных и мировых расчетных систем, а также создания благоприятного правового окружения, чтобы привлечь крупных иностранных инвестиционных институтов на узбекские финансовые рынки.

Также была достигнута договоренность о техническом начале операций в национальной валюте Узбекистана - сум, а также операциях с государственными ценными бумагами на финансовых рынках Узбекистана в ближайшие дни.

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