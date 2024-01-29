Ежегодный прирост населения Узбекистана продолжает увеличиваться

БАКУ /Trend/ - На 1 января 2024 года население Узбекистана достигло 36 миллионов 799,8 тысяч человек, что является приростом в 774,9 тысячи человек за год и увеличением на 2,2% по сравнению с началом 2022 года, передает Trend.

Ежегодный общий прирост населения увеличивается с 2020 года, начиная с 1,9% и достигнув 2,2% в 2023 году. Естественный прирост, который представляет разницу между числом родившихся и умерших, увеличился на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. Всего за год в стране родилось 961 962 человека (рост на 3,2%) и умерло 172 772 человека (0,4%).

Общая численность населения составляет 50,3% мужчин и 49,7% женщин. За 2023 год было зарегистрировано 283 808 браков и 49 198 разводов. Городское население (51%) незначительно превышает сельское (49%).

Численность населения в трудоспособном возрасте (16–60 лет для мужчин и 16–55 лет для женщин) продолжает расти и на 1 января 2024 года составила 20 710 900 человек. По возрастным группам наибольшую долю занимает население в возрасте 31–59 лет (35,8%).

При этом численность группы 14−30 лет с 2020 года (28,9%) ежегодно уменьшается, а группы от 60 лет — растёт (в 2020 году — 8,1%)