В Узбекистане улучшается работа в области строительства объектов образования

БАКУ /Trend/ - Принято поставление президента Узбекистана о дальнейшем улучшении работы службы заказчика в строительстве объектов дошкольного и общего среднего образования, передает Trend.

В соответствии с этим документом, будет организована Инжиниринговая компания по развитию инфраструктуры (далее - Компания), которая будет осуществлять функции заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ в рамках Программы развития социальной и производственной инфраструктуры Узбекистана на 2024-2026 годы.

Согласно информации, Компания получит право на централизованную закупку основных строительных материалов, оборудования и конструкций (за исключением мебели и оборудования, не относящихся к строительному процессу).

С целью обеспечения постоянного контроля качества объектов, Компания будет обязана назначить по крайней мере одного сотрудника технического контроля на каждые пять объектов в соответствующих территориальных зонах.