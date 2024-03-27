В "Росатоме" сообщили об успешном продвижении переговоров по строительству АЭС в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Переговоры о заключении контракта на строительство атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане продвигаются "вполне успешно", сообщил первый заместитель генерального директора и директор блока по развитию и международному бизнесу российской государственной корпорации «Росатом» Кирилл Комаров, передает Trend.

Он отметил, что переговоры идут успешно, однако предпочитает не устанавливать конкретные даты, чтобы избежать срочных решений и ошибок. Комаров подчеркнул важность решения, которое будет иметь долгосрочные последствия для Узбекистана.

Комаров подчеркнул готовность «Росатома» приступить к реализации проекта в любое время. Он отметил проведение детального исследования площадки для строительства АЭС и выбор оптимальных технологических решений для Узбекистана совместно с учеными из России и других стран.

Кроме того, он упомянул проблему с водными ресурсами в Узбекистане и планируемое использование сухих градирен вместо традиционных. Он также отметил, что проект включает в себя сотрудничество с инженерами из разных стран, таких как Франция, Южная Корея, и возможности приобретения оборудования из различных источников.