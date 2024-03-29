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Air Samarkand запустит новые авиарейсы

Узбекистан Материалы 29 марта 2024 01:35 (UTC +04:00)
Air Samarkand запустит новые авиарейсы

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend - В апреле этого года авиакомпания Air Samarkand намерена начать регулярные полеты в Дубай и Джидду, а в мае — в Тбилиси, передает Trend.

Сообщается, что помимо этого, авиакомпания находится в процессе обсуждения возможности увеличения числа рейсов в Стамбул

Отмечается, что 21 марта 2024 года Air Samarkand запустила рейс между Самаркандом и Стамбулом.

В летний сезон 2024 года Air Samarkand представит чартерные рейсы в Бали, Пхукет, Фукуок и Нячанг в сотрудничестве с туроператором Crystal Bay.

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