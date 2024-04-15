В Узбекистане состоялась встреча с генеральным менеджером кувейтской Marafie Group

БАКУ /Trend/ - 14 апреля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с генеральным менеджером кувейтской компании Marafie Group Абдулхакимом Марафи, говорится в сообщении министерства, передает Trend.

Отмечается, что Marafie Group, основанная в 1919 году, входит в число "100 лучших арабских семейных предприятий" по версии Forbes. Она специализируется в сферах торговли, строительства, производства и дизайна, включает в себя 30 компаний и владеет более 300 брендами. Численность сотрудников превышает 1500 человек.

Сообщается, что кувейтская сторона оценила проводимые в Узбекистане реформы и выразила готовность принять участие в реализации крупных проектных инициатив в сфере сельского хозяйства. Абдулхаким Марафи также подчеркнул потенциал сотрудничества в областях строительства, банковского дела, туризма и услуг, подтвердив заинтересованность компании в совместной разработке новых инвестиционных проектов.