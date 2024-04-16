АБР прогнозирует некоторое снижение экономического роста в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Согласно новому отчету "Обзор развития Азии на 2024 год" Азиатского банка развития, ожидается, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана составит 5,5% в текущем году, а затем немного увеличится до 5,6% в 2025 году, передает Trend.

Прогнозируется, что этот рост замедлится из-за повышения регулируемых цен на доходы домохозяйств, что может привести к снижению потребительского спроса.

В прошлом году экономика Узбекистана показала заслуживающий похвалы рост, который был поддержан устойчивыми показателями в промышленном и сельскохозяйственном секторах. Этот рост был обусловлен сильным инвестиционным климатом и стратегической политикой освобождения от налогов на основные продукты питания, что в сочетании с жесткой монетарной политикой способствовало заметному замедлению инфляции.

Хотя ожидается замедление темпов роста в 2024 году, экономические перспективы остаются осторожно-оптимистичными. Прогнозируется, что секторы услуг и сельского хозяйства будут расти медленнее, а также потеряют некоторую динамику в частном потреблении и инвестициях.

Банк подчеркивает, что политика "зеленого" развития играет ключевую роль в переходе Узбекистана к устойчивой экономике. Он предлагает создание специального совета по климатической политике для оптимизации усилий, улучшения координации и ускорения перехода к устойчивой экономической практике.