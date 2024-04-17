В Узбекистане состоялась презентация ряда новых проектов

БАКУ /Trend/ - 16 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в сфере транспорта и строительства, передает Trend.

Согласно информации, в настоящее время продолжается реконструкция терминала вылета в международном аэропорту Ташкента, которая проводится в три этапа. Это позволит расширить возможности для регистрации, таможенного контроля и обеспечения безопасности, а также увеличит пропускную способность с нынешних 1,2 тысячи человек до 2,4 тысяч пассажиров в час. Кроме того, запланировано строительство нового карго-терминала в аэропорту, что позволит увеличить способность обработки грузов до 300 тонн в сутки.

Как отмечается, 29 августа 2022 года в Ургенче был заложен фундамент городка Аль-Хорезми, где планируется строительство многоэтажных домов, школ, детских садов, центров спорта и культуры, парков, технопарка и других комплексов. Особое внимание уделяется строительству университета имени Аль-Хорезми в центре городка.

Согласно проекту, университет будет включать факультеты математики и естественных наук, информатики, инженерии, а обучаться здесь планируется 4 тысячи студентов. В рамках университета также будет открыта специализированная школа для одаренных детей, что создаст образовательный кластер, объединяющий образование, науку и производство.

В ходе презентации рассмотрено несколько вариантов реализации проектов. Ответственным лицам даны указания по доработке проектов, дальнейшему улучшению качества строительства и сервиса.