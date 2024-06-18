Китай инвестирует средства для реализации проекта в Андижанской области Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Китай вложит $1 млрд в Андижанскую область Узбекистана. В рамках этого проекта планируется создание предприятия по переработке шкур и внутренних органов домашних животных, передает Trend.

Согласно информации, делегация Узбекистана во главе с хокимом Андижанской области посетила Китай. Во время визита представители Узбекистана ознакомились с деятельностью компании Kaifeng Shengmeishun Leather Products в городе Кайфэн провинции Хэнань.

Сообщается, что хоким Андижанской области и председатель ветеринарного комитета Узбекистана провели переговоры с представителями государственного и частного сектора Китая по поводу инвестиционного проекта.

Обсуждались вопросы установления контактов с ведущими китайскими учреждениями в областях ветеринарии, животноводства, птицеводства и рыболовства, а также сотрудничество в сфере научных исследований и обучения узбекских специалистов.

По итогам встречи было объявлено, что китайская сторона полностью поддерживает планируемые инвестиционные проекты и научные исследования в Узбекистане.

Новый проект стоимостью $1 млрд будет реализован в Андижанской области за счет прямых инвестиций. В этом году планируется вложить $100 млн и создать 3 тысячи рабочих мест.