Узбекистан и Кыргызстан обсудили проекты в энергетической и транспортной сферах

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан обсудили ускорение крупных региональных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе телефонного разговора Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Президент Узбекистана поздравил Президента Кыргызстана с днем рождения.

В ходе разговора стороны отметили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.

Оба государства обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне.

Главы государств с удовлетворением отметили нарастающую динамику в развитии двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Было выделено, что товарооборот с начала года превысил 700 миллионов долларов США. Успешно действует совместный инвестиционный фонд, реализуются проекты кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях.

Также активизировались межрегиональные связи, деловые контакты и культурный обмен.

Президенты также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества в Центральной Азии и обсудили график предстоящих совместных мероприятий.