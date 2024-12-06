Узбекистан и Кыргызстан обсудили проекты в энергетической и транспортной сферах

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан обсудили ускорение крупных региональных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах.
Как передает Trend, об этом стало известно в ходе телефонного разговора Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Президент Узбекистана поздравил Президента Кыргызстана с днем рождения.
В ходе разговора стороны отметили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.
Оба государства обсудили реализацию договоренностей на высшем
уровне.
Главы государств с удовлетворением отметили нарастающую динамику в развитии двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Было выделено, что товарооборот с начала года превысил 700 миллионов долларов США. Успешно действует совместный инвестиционный фонд, реализуются проекты кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях.
Также активизировались межрегиональные связи, деловые контакты и культурный обмен.
Президенты также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества в Центральной Азии и обсудили график предстоящих совместных мероприятий.