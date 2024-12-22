ЕАБР надеется, что Узбекистан с начала следующего года официально вступит в банк - председатель правления (Эксклюзив)

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) надеется, что Узбекистан с начала следующего года официально вступит в банк.

Об этом сказал Trend председатель правления ЕАБР Николай Подгузов после сессии банка в Алматы.

"С Узбекистаном мы довольно давно ведем диалог. В конце июня Совет Банка одобрил вопрос о вступлении Узбекистана. Поступила официальная заявка правительства Узбекистана. Она была одобрена с долей в 10 процентов. Мы направили правительству Узбекистана официальный ответ. Сейчас парламентом рассматривается закон Узбекистана о присоединении к банку. Мы надеемся, что в осенней сессии парламента закон будет принят", - сказал он.

По его словам, на данный момент в ЕАБР включены шесть стран, которые представляют евразийский регион. Но, как известно, в этом регионе больше стран.

"Даже сегодняшняя дискуссия показывает, что только вместе можно решить какие-то вопросы. Например, мы обсуждали вопросы транспортной связанности. Понятно, что маршруты Север-Юг, Средний коридор и другие проходят и через Казахстан, и через Азербайджан.

Другие вопросы, это энергетика, вода, продовольственная безопасность. Это затрагивает все страны евразийского региона. Поэтому наша цель в том, чтобы эффективнее работать в регионе. Все страны региона, по возможности, должны входить в банк, а это и Туркменистан, и Узбекистан, и Азербайджан, и Турция, и Грузия, и Монголия. Мы были бы рады видеть эти страны в банке для того, чтобы осуществлять все те проекты, которые полезны для этих стран", - сказал Н.Подгузов.