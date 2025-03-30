Узбекистан и Пакистан отметили активизацию контактов между двумя странами

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф обменялись искренними поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Рамазан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, были выражены теплые пожелания мира, благополучия и процветания дружественным народам Узбекистана и Пакистана.

"Обсуждены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе исторического визита премьер-министра Пакистана в Узбекистан в феврале этого года, в соответствии с принятой «дорожной картой».

С особым удовлетворением отмечены активизация контактов и плодотворный характер обменов на уровне министерств, ведомств и отраслевых организаций.

В марте успешно проведена выставка продовольственной продукции Узбекистана в Исламабаде. С апреля запланирован запуск дополнительного авиарейса в Лахор.

Подчеркнута важность проведения в этом году очередного заседания Межправительственной комиссии для рассмотрения хода реализации совместных проектов и принятия мер по их ускорению.

Лидеры Узбекистана и Пакистана также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки", - говорится в сообщении.