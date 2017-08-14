Рухани назначил нового главу Совета по определению целесообразности Ирана

14 августа 2017 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Верховный Лидер Исламской революции в понедельник назначил аятоллу Махмуда Хашеми-Шахруди на пост главы Совета по определению целесообразности на пятилетний срок, сообщает IRNA.

С 1999 по 2009 год аятолла Шахруди занимал должность главы судебной власти Ирана.

Аятолла Сейид Махмуд Хашеми Шахруди - религиозный иранский и государственный деятель и бывшая глава судебной системы Ирана. Он родился в 1948 году в иракском городе, Эн-Наджаф.

Как отмечается в сообщении Лидера, Мохсен Резаи также был назначен секретарем Совета по определению целесообразности.

Главы трех ветвей страны, священнослужители Совета стражей, глава Генштаба ВС Ирана и секретарь Высшего совета национальной безопасности – юридические лица Совета по определению целесообразности.

Совет по определению целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана. В обязанности Совета входит разрешение конфликтных ситуаций между Советом стражей конституции и Меджлисом (парламентом Ирана).

В состав Совета входят 44 постоянного члена и 1 гость согласно теме заседания.

На протяжении 27 лет председателем совета был экс-президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани, после его смерти в 2017 году аятолла Мохаммад-Али Мовахеди Кермани стал временным исполняющим обязанности председателя.

Azernews Newspaper
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