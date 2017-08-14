Путин и Роухани подтвердили дальнейшую координацию усилий РФ и Ирана по Сирии

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"Обсуждены ход развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовой, электроэнергетической и транспортной сферах, а также некоторые вопросы международной повестки дня", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в Кремле, "при обмене мнениями по актуальным аспектам ситуации в Сирии подтверждена заинтересованность в дальнейшей координации совместных усилий, направленных на урегулирование кризиса".

Президенты двух стран в завершение беседы, которая состоялась по инициативе иранской стороны, договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Путин также поздравил Роухани с проведенной 5 августа церемонией инаугурации и пожелал успехов в продолжении работы на посту президента Ирана.

68-летний Хасан Роухани был переизбран на второй срок по результатам прошедших 19 мая президентских выборов. За его кандидатуру отдали голоса 57% избирателей (23,5 млн человек), явка составила 73%. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани на посту главы исполнительной власти.