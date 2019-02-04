Инфляция в Иране составит 40 процентов - иранский эксперт

4 февраля 2019 19:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозам, инфляция в Иране следующем году (начиная с 21 марта 2019 года) составит 40-50 процентов.

Об этом в понедельник Информационному агенству «Тасним» сказал иранский экономический эксперт Ходжат Забих Хагиги.

По словам Хагиги, несмотря на то, что в настоящее время стоимость доллара составляет примерно 110 тысяч риалов, данная валюта подорожала примерно на 300 процентов. Хотя его стоимость составляла 36 тысяч риалов.

Хагиги добавил, что после роста иностранной валюты стоимость продукции не выросла в три раза. Так как пока нет необходимых условия для повышения втрое стоимости продукции.

Экономический эксперт сказал, что наблюдается ослабление производственного сектора Ирана, который не способен в правильном виде открыть рабочие места. Правительство же вынуждено вливать дополнительные средства в экономику страны, что приводит росту инфляции

«В экономике никогда не бывает тупика. Так как при развитии деятельности частного сектора создается необходимая инфраструктура, и выходит из сбственности правительства», - отметил эксперт.

По его словам, за последние годы в произведственной структуре, даже в сфере производства производственной продукции возникали проблемы.

Эксперт также сказал, что в нынешних условиях испортируется как скот, так и корм для скота, и риск, полученное от масла сырье. Это же означает катастрофу.

Иранский экономист сказал, что в нынешних условиях правительство вмешивается во все секторы экономики.

«Так, в связи с проблемой возврата иностранной валюты, полученной от импорта, импортеры не могут заниматься в правильном виде заниматься импортом продукции. Некоторые из них перестали этим заниматься», - добавил Хагиги.

«Основными претензиями бизнесменов на экономические условия в Иране являются то, что каждый раз, когда частный сектор желает вести свою деятельность, перед ним встает мощный государственный сектор», - отметил эксперт.

По его словам, в итоге это приводит к разрушению деятельности частного сектора.

«Если бы не вмешательство на рынок, то в настоящее время цена на мясо не достигало одного миллиона риалов (примерно 23,8 долларов). Потому что если бы цена это продукции постепенно поднималась до 400 тысяч риалов (примерно 9,52 доллара), 500 тысяч риалов (примерно 11,9 доллара), 600 тысяч риалов (примерно 14,2 доллара), а затем до одного миллиона риалов, то потребитель не был бы резко шокирован», - отметил Хагиги.

Хагиги сказал, что повторное снижение цен на подорожавшеи продукты не представляется возможным.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )

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