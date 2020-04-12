В Иране от коронавируса скончались еще 117 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от нового коронавируса (COVID19) скончались 117 человек.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

По его словам, общее число жертв вируса достигло 4474 человек.

Джаханпур сказал, что за последние 24 часа еще 1657 человек были заражены коронавирусом, и число инфицированных этим вирусом в Иране достигло 71 686 человек. Пресс-секретарь министерства добавил, что состояние 3930 человек оценивается как тяжелое.

Джаханпур также сказал, что до сегодняшнего момента 43 894 человек выздоровели и выписаны из больницы.

Для выявления вируса до сих пор были сделаны свыше 263 тысяч тестов.

(Автор: Эльнур Багышов)