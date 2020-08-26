Иран экспортировал 40 тыс. тонн молочной продукции в страны ЕАЭС

Глава организации ветеринарной службы Ирана Али Сафар Макенали заявил, что из Ирана было экспортировано 40 тыс. тонн молочной продукции в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"В области карантина обновлены санитарные протоколы по импорту мяса и животных, был обновлен регламент импорта, экспорта и транзита в Россию, Казахстан, Армению, Кыргызстан и Беларусь", сказал он на пресс-конференции по случаю недели правительства.

"Ранее мы импортировали куриные яица, но сегодня объем производства куриных яиц в Иране превысит 1 млн тонн, часть которого мы экспортируем", добавил он.