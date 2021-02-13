В Иране выявлен "британский" штамм коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Иране распространился "британский" штамм коронавируса.

Об этом на заседании в формате видеоконференции с ректорами медицинских университетов сказал министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки, сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, недавняя смерть из-за мутировавшего вируса 71-летней женщины в Тегеране, подобные случаи в городе Абйек провинции Газвин и городе Хешгерд провинции Альборз доказывают распространение нового штамма в Иране.

"Это серьезный сигнал тревоги. Новый штамм коронавируса "обезоружил" самую сильную систему здравоохранения в Европе. Для Ирана начинаются нелегкие дни, поэтому необходимо быть готовыми к борьбе с ним", - сказал Намаки.

Отметим, что общее число заразившихся COVID-19 в Иране составляет 1 510 873 человек, число летальных исходов от него достигло 58 883, на сегодня выздоровели 1 291 726 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)