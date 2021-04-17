Зариф посетит Индонезию с визитом

Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде сообщил, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье отправится в Индонезию, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что Зариф на встрече с индонезийскими властями обсудит двусторонние и другие вопросы, заинтересованные обеих сторон.