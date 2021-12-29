Иран будет производить гелий на Южном Парсе

Иран должен впервые реализовать проект по производству гелия на газовом месторождении Южный Парс, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Гелий используется для охлаждения сверхпроводящих магнитов в медицинских магнитно-резонансных томографах (МРТ), в качестве подъемного газа в воздушных шарах и дирижаблях, в качестве газа для дыхания при глубоководных погружениях и для охлаждения спутниковых приборов. Он получается из природного газа в процессе переработки.

Иранские технологические компании вскоре начнут первый в истории страны проект по производству гелия на Южном Парсе, крупнейшем в мире газовом месторождении, сообщил высокопоставленный чиновник.

Спрос на газ, обусловленный, в частности, бурным развитием обрабатывающей промышленности в Азии, растет. Соединенные Штаты и Катар, который делит Южный Парс с Ираном, являются крупнейшими производителями гелия в мире. Другие страны-производители гелия включают Алжир, Россию, Канаду и Китай.

С доказанными запасами природного газа в 33,78 трлн. кубометров Ирану принадлежит 17 процентов от общего объема мирового газа. Страна уже имеет все возможности для того, чтобы сместить Россию с поста крупнейшего держателя газа, если будут добавлены новые запасы на месторождении Чалус, что увеличит общий объем до 40,9 трлн. кубометров.

По данным Управления энергетической информации США, Иран произвел 267 миллиардов кубометров природного газа в 2019 году, что сделало страну третьим по величине производителем в мире после США и России, несмотря на самые драконовские санкции, введенные в отношении страны.

С предполагаемыми запасами в 14,2 триллиона кубометров плюс 18 миллиардов баррелей газового конденсата, на долю Южного Парса приходится 40 процентов общих запасов газа Ирана и около 80 процентов его добычи газа.

Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастехмер в понедельник заявил, что добыча на месторождении впервые с начала его эксплуатации достигла 705 миллионов кубометров.

Однако Иран намерен наращивать добычу природного газа на мировом рынке, где по-прежнему наблюдаются рекордные цены на газ, и на внутреннем рынке, который нетрадиционно поглощает большую часть добываемого газа. Официальные лица говорят, что общий объем добычи газа достигнет 500 миллиардов кубометров в 2041 году.