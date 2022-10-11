Иран обогащает уран на третьем каскаде центрифуг в Натанзе - МАГАТЭ

Иран приступил к обогащению урана на третьем каскаде центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на указанном объекте это уже третий запущенный каскад из трех. Согласно отчету, Иран уведомил МАГАТЭ о том, что намерен дополнительно смонтировать в Натанзе три каскада центрифуг IR-2m в дополнение к 12 каскадам, установка которых уже была запланирована. Установка двух каскадов из трех уже началась, отмечается в отчете.

Кроме того, в МАГАТЭ проинформировали, что на объекте были установлены каскад центрифуг IR-4 и шесть каскадов центрифуг IR-2m, однако они еще не используются для обогащения урана.

Также, согласно отчету, на всех центрифугах, используемых в Натанзе для обогащения урана, по-прежнему производится гексафторид урана, обогащенный до 5%.