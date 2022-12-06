Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Товарооборот Ирана и Таджикистана вырос на 300% в 2022 году

Иран Материалы 6 декабря 2022 08:19 (UTC +04:00)
Товарооборот Ирана и Таджикистана вырос на 300% в 2022 году

Читайте Trend в

Товарооборот между Ираном и Таджикистаном вырос на 300% в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил в понедельник министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиян, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Выступая на церемонии открытия 15-й межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Таджикистаном, Мехрабиян выразил надежду на развитие связей в дальнейшие годы.

Он заявил, что торговые связи между Ираном и Таджикистаном значительно выросли в 2013 году, прежде чем они начали снижаться.

По его словам, высокопоставленные делегации двух стран приняли участие в нынешнем заседании межправительственной комиссии в Тегеране, чтобы обсудить расширение сотрудничества по вопросам энергетики и культуры.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости