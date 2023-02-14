Иран и Китай подписали 20 соглашений о сотрудничестве

Подписаны 20 соглашений о сотрудничестве между Тегераном и Пекином при присутствии президента Ирана Эбрахима Раиси и председателя КНР Си Цзиньпина, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Соглашения о сотрудничестве в таких областях, как управление кризисом, туризм, связи и информационные технологии, окружающая среда, международная торговля, интеллектуальная собственность, сельское хозяйство, экспорт, здравоохранение, СМИ, спорт и культурное наследие входят в число документов, подписанных между властями Ирана и Китая.

Раиси во вторник утром прибыл с трехдневным визитом в Пекин, где министр культуры и туризма Китая его встретил в аэропорту.