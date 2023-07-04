Иран и Россия подписали контракт на строительство ж/д Решт-Астара

БАКУ /Trend/ - В Тегеране состоялась трехсторонней встреча с участием представителей Ирана, Индии и России, а также официальных лиц из других стран. В рамках этой встречи был подписан контракт о реализации проекта Решт-Астара, который направлен на облегчение движения по коридору Cевер-Юг, передает Trend.

Сообщается, что контракт был подписан между Ираном и Россией в присутствии представителей 13 стран. Проект Решт-Астара был разработан и спроектирован министерством транспорта и городского развития, а проектирование завершилось к концу 2023 года. Ожидается, что его реализация начнется в начале 2024 года.

В контракте указаны сроки и условия проекта, а также гарантии и ответственность. Реализация проекта будет включать совместную работу групп из Ирана и России. Продолжительность проекта составит 3-4 года.