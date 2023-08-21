Министры иностранных дел Китая и Ирана обсудили ядерную сделку

БАКУ /Trend/ - В воскресенье состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Китая Ваном И и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, говорится в сообщении МИД Китая, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы были обсуждены перспективы возобновления соглашения о ядерной программе Тегерана, а также вопросы международного сотрудничества в рамках группы БРИКС и обстановка в регионе.

"Полное восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и его эффективная реализация будут иметь ключевое значение для полноценного разрешения ядерного вопроса в Иране", - подчеркнул Ван И.

Министр также отметил, что Пекин готов укреплять координацию со всеми заинтересованными сторонами, включая Тегеран, и способствовать тому, чтобы урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной проблемы способствовало поддержанию мира и стабильности в регионе.