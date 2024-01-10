Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Главы МИД Ирана и России обсудили договор о стратегическом партнерстве

Иран Материалы 10 января 2024 03:40 (UTC +04:00)
Главы МИД Ирана и России обсудили договор о стратегическом партнерстве

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД Ирана, передает Trend.

В ходе телефонного разговора министры рассмотрели "некоторые вопросы двусторонних отношений, включая транзит товаров и работу над соглашением о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве".

В заявлении ведомства отмечается, что стороны также обсудили ход строительства железнодорожного участка Решт - Астара в Иране.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости