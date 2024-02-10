В Иране сообщили о завершении строительства участка коридора Север - Юг в течение пяти лет

БАКУ /Trend/ - Согласно заявлению заместителя министра дорог и городского развития Ирана, Хайрулла Хадами, проект по строительству железнодорожного участка Решт - Астара, который соединяет сухопутные сегменты международного транспортного коридора Север - Юг, рассчитан на пять лет при должном финансировании, передает Trend.

Он отметил, что строительство участка протяженностью 162 км может быть завершено за указанный период, если будут выделены необходимые финансовые ресурсы, предоставляемые Россией.

Отметим, что Россия и Иран 17 мая 2023 года подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожного участка Решт - Астара протяженностью 170 км, который позволит соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север - Юг и повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута.